Rinnovo Kvaratskhelia: fumata bianca vicina! Previsto incontro con De Laurentiis dopo la sosta

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’attaccante da tempo sono in trattativa per il prolungamento, con adeguamento economico, del contratto del georgiano e dopo la sosta è previsto un nuovo incontro per cercare di definire la questione.

Napoli, incontro Jugeli-De Laurentiis per il rinnovo di Kvara entra fine mese

L’agente Mamuka Jugeli infatti vedrà la dirigenza del Napoli entro la fine del mese. Entrambe le parti sono intenzionate a prolungare il proprio rapporto, con De Laurentiis che è sempre più convinto della necessità di adeguare lo stipendio del georgiano, vista anche la voglia di Kvaratskhelia di restare ancora in azzurro. Lo racconta l’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport spiegando appunto come la volontà delle due parti sia comune.

Rinnovo Kvaratskhelia, i dettagli del nuovo accordo

Nello specifico il Napoli avrebbe deciso di mettere sul piatto un nuovo contratto con scadenza giugno 2029 con annesso importante aumento salariale: Kvaratskhelia andrebbe così a guadagnare 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. In caso di fumata bianca, il georgiano diventerebbe così il giocatore più pagato della rosa al pari di Romelu Lukaku, visto l’addio di Victor Osimhen. Le due parti, inoltre, stanno valutando la possibilità di inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro.