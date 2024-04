Montolivo sicuro: “Thiago Motta alla Juventus e Palladino alla Fiorentina. Su Allegri..”

Intervenuto durante la trasmissione ‘Tutti Bravi dal Divano’ in onda su DAZN, Riccardo Montolivo, ex calciatore di Fiorentina e Milan, ha detto la sua in merito al futuro di diversi allenatori tra cui Massimiliano Allegri.

Montolivo: “Allegri andrà all’estero”

Queste le parole dell’ex centrocampista: “Thiago Motta – ha detto – diventerà il nuovo allenatore della Juventus, Raffaele Palladino andrà alla Fiorentina con Allegri che va ad allenare all’estero… Io penso che cambieranno alla Juventus, lo scorso anno di questi tempi i discorsi su Allegri erano molto diversi”.