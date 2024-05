Milan, numero 9 cercasi | Zirkzee la prima opzione ma occhio alle alternative

Non solo il nuovo allenatore. L’estate del Milan, una volta scelto il successore di Stefano Pioli, sarà caratterizzata soprattutto dalla ricerca del club rossonero del nuovo centravanti che dovrà ereditare la maglia numero 9 lasciata libera da Olivier Giroud. Anche se il candidato e sogno numero uno si chiama Joshua Zirkzee, questa mattina la Gazzetta dello Sport pone l’accento su altri due profili ricercati già da tempo dal club rossonero. La rosea titola così: “Sesko-Guirassy, il Milan a caccia”.

Sesko e Guirassy le alternative a Zirkzee, il Milan ci pensa

Come detto Zirkzee sarebbe il più gradito ma la concorrenza si preannuncia folle: Arsenal e Juventus in particolar modo. Ecco perché emergono gli altri due profili. Il primo è Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Lipsia che da diverso tempo è un pallino della società rossonera. Nella sua prima stagione in Bundes, non da titolare, ha segnato 11 gol a cui ha aggiunto 2 reti in Champions e 2 in DFB Pokal. Attaccante diverso da Zirkzee ma che stuzzica ugualmente. A un costo minore però piace molto Serhou Guirassy che in Germania, a livello di gol, è stato secondo solamente a Harry Kane quest’anno: la sua clausola è di 17.5 milioni, un’occasione potenzialmente ghiottissima. Poi ci sono gli altri da David a Gyokeres, passando per Santiago Gimenez, ma le piste al momento sembrano meno calde.