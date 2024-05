Milan, è tempo di salutare Olivier Giroud | Zirkzee è il futuro

Il 26 maggio a San Siro Olivier Giroud saluterà quelli che sono stati i suoi tifosi per tre anni. Il bomber francese, che ha dato tanto al Milan e vinto uno scudetto nelle sue tre stagioni in rossonero ora si appresta a lasciare Milano per continuare a scrivere il suo futuro calcistico in MLS, alla corte del Los Angeles FC. Giroud lascia il calcio europeo dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni e successi, che lo ha visto competere sui palcoscenici più importanti di Europa con le maglie di Chelsea, Arsenal e Milan su tutte, oltre che diventare campione del mondo con la nazionale francese.

Sono 4 le partite che restano a Giroud con la maglia del Milan (Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana) e il numero 9 vuole chiudere in bellezza. Tra l'altro, Giroud dopo l'addio di Inzaghi è stato il primo a rompere una maledizione che durava da troppo tempo, quella del numero 9 rossonero, che aveva visto fallire nel corso degli anni diversi attaccanti. Sono 15 i gol e 9 gli assist in stagione per l'attaccante francese, che però nelle ultime 9 di campionato ha segnato solamente una volta, contro il Lecce, nel 3-0 di San Siro. Il suo momento di forma non è dei migliori, ma vuole ritrovarsi per salutare i suoi tifosi come meritano.

Milan, il futuro è a tinte “orange” | Da superare la concorrenza per Zirkzee

Il 26 maggio sarà per tutti i tifosi e per Giroud stesso il momento dei ricordi, ma anche il momento di iniziare a pensare al futuro per il Diavolo. E il Milan sembra voler spingere forte per Joshua Zirkzee, anche per superare la concorrenza delle altre big del campionato, Inter e Juventus su tutte. L’olandese arriva da 12 gol e 7 assist stagionali, numeri simili ma di poco inferiori a quelli dell’eterno centravanti transalpino. Ma per scrivere nuove storie aspettiamo il 27 maggio.