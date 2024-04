Milan, ritorno di fiamma per il post Giroud | Tutti i dettagli

È aria di rivoluzione quella che si respira in casa Milan. Dopo lo scudetto consegnato ai cugini lunedì nel derby e l’ormai certo addio di Pioli che lascerà il club dopo ben 5 stagioni, anche la rosa è pronta a subire varie modifiche: la difesa si è rivelata impreparata dinanzi ai vari infortuni che hanno colpito il club durante la stagione, il centrocampo non all’altezza di reggere il confronto con quella di molti club in Europa, e un attacco composto da giocatori ancora privi di esperienza che non hanno convinto, a eccezione di Giroud, che ha firmato ieri sera con il Los Angeles.

Calciomercato Milan, torna di moda Guirassy

Come già accennato, l’attacco rossonero subirà un importante restyling, soprattutto dopo la partenza di Giroud che ha lasciato un vuoto importante che la società vuole colmare con Guirassy, attaccante classe ’96 dello Stoccarda che già a Gennaio sembrava essere molto vicino al Milan.

A far tornare su di lui il DS D’Ottavio è stato l’alto rendimento che ha avuto negli ultimi mesi, che ha confermato le aspettative che il Milan aveva sull’attaccante francese (autore in questa stagione di 27 gol e 2 assist in sole 26 partite), ma che, di conseguenza, farà lievitare il prezzo dell’attaccante che lo Stoccarda vuole tenersi stretto.