Addio a Giroud. Il Milan e l’attaccante francese sono ai titoli di coda, l’ex Chelsea ha firmato per il Los Angeles FC. Via da Milano dopo 3 anni importanti e indimenticabili.

Milan, via Giroud, ha firmato per il Los Angeles FC

L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea nel 2021, nei tre anni trascorsi al Milan ha lasciato un segno indimenticabile, entrando nella storia del club del Diavolo, giocando 127 gare e mettendo a segno ben 49 gol. Non solo, l’attaccante è entrato anche nel cuore dei tifosi, grazie ad uno dei momenti più incisivi: la doppietta con cui ha ribaltato l’Inter nel 2022 dando vita alla rimonta che ha portato il Milan alla vittoria del 19esimo scudetto.

All’età di 38 anni Giroud lascerà il Milan a parametro zero, ed è pronto a chiudere la sua carriera, e ha deciso di farlo in MLS con la maglia del Los Angeles FC. L’accordo per un anno e mezzo con il club americano è già stato firmato, Giroud resterà in California fino al dicembre 2025, mancano soltanto gli annunci ufficiali delle parti coinvolte.

L’addio a Giroud spinge il Milan a trovare un rimpiazzo in attacco, i rossoneri sul mercato hanno puntato già diversi giocatori: da Zirkzee a Sesko passando per Jonathan David, ma negli ultimi giorni sta tornando prepotentemente di moda il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda.