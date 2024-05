Richieste alte di rinnovo e troppi infortuni: il Milan pensa a sacrificare Maignan per fare cassa

Mike Maignan quest’anno ha avuto una stagione di alti e bassi, tra ottime partite e parate il portiere del Milan ha offerto anche delle prove decisamente non all’altezza nell’arco della stagione. Tanti gli infortuni con cui ha dovuto fare conto, come scrive il “Corriere dello Sport” i rossoneri ragionano proprio sul suo futuro.

Milan, l’entourage di Maignan chiede 7 milioni a stagione per il rinnovo

Maignan in tre stagioni ha saltato 39 gare praticamente un’intero campionato, salterà sicuramente anche le prossime due giornate, per non contare che a giugno ci sarà l’Europeo con il portiere francese che vorrà viverlo da protagonista, per recuperare al meglio potrebbe anche saltare le ultime due di campionato. Sul fronte rinnovo il calciatore ha il contratto fino al 2026 con 2,5 milioni di euro l’anno di ingaggio. L’entourage del francese come ipotesi di rinnovo chiede 7 milioni di euro a stagione, il Milan dalla sua parte vorrebbe trattenere Maignan ma non a quelle cifre. Se non dovesse esserci un accordo per cercare di mediare ed arrivare a un compromesso, visti anche i recenti infortuni i rossoneri potrebbero cedere l’ex Lille per monetizzare.