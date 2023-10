Il Milan è in testa alla classifica di Seria A e i rossoneri sembrano decisi a puntare seriamente alla seconda stella. L’ottima partenza è dovuta anche alle prestazioni di alcuni singoli che hanno brillato nettamente sul campo di San Siro: tra questi vi è Mike Maignan. Il portiere della nazionale francese anche in questo inizio di stagione è risultato fondamentale per la squadra di Pioli con un avvio solido: il classe 1995 ha al suo attivo due clean sheet su 6 partite disputate (2 saltate per infortunio). Sono 7 i gol subiti, di cui 6 originati dentro l’area di rigore. Maignan, dopo la pausa per le nazionali, non ternerà in campo per la sfida contro la Juventus proprio per l’espulsione rimediata contro il Genoa nei concitatissimi minuti finali del Ferraris.

Maignan corazzata Milan

L’estremo difensore rossonero è un cardine dello scheletro tattico di Pioli, non solo perché indossa i guanti. Infatti, Maignan è una presenza fortemente carismatica in campo. Il suo costante atteggiamento vispo tra i pali permette alla difesa del Milan di essere più attenta e ordinata. Il portiere rossonero, in sei gare da titolare, ha effettuato 13 parate: di cui 6 da dentro l’area e 7 da fuori. La gestione del pallone è rimasta ottima in questo avvio, con 80.9% di passaggi riusciti. I duelli vedono, invece, una situazione di stallo con 2 vinti e 2 persi mentre quelli aerei sono in favore dell’ex Lille (2 vinti e 1 perso).