Il Milan lavora per consegnare a Max Allegri una squadra al completo, ma soprattutto competitiva in vista della prossima stagione. L’ex tecnico della Juventus sembra aver chiesto un nuovo attaccante. I rossoneri dopo aver salutato Abraham, cercano una punta che possa giocarsi il posto con Gimenez.

Milan, Retegui è un pallino fisso di Max

Il ds milanista Igli Tare qualche giorno fa durante un incontro con la stampa aveva dichiarato che il Milan prenderà sul mercato anche un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. La dirigenza rossonera è alla ricerca del giusto innesto e, a quanto pare, il pallino fisso di Max Allegri è Rategui. Il Diavolo sta cercando un uomo d’area con caratteristiche diverse rispetto a quelle del messicano. Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta, che ha vinto la classifica cannonieri dell’ultima Serie A, è il profilo giusto.

Rategui risulterebbe un investimento importante, per il quale il Milan avrebbe già stanziato un tesoretto cospicuo visto che per cedere la punta i bergamaschi chiedono almeno 50 milioni di euro. Cifra importante, destinata però a scendere visto che il mercato è ancora lungo e peserà molto anche la volontà del calciatore, che ad aprile ha compiuto 26 anni. Inoltre, Mateo Retegui un anno fa è stato pagato dalla Dea 22 milioni (più bonus). Il Milan potrebbe fare un’offerta da 40 milioni. Un prezzo che rappresenterebbe per i nerazzurri una plusvalenza incredibile, dopo una sola stagione.