Milan, Conceicao in pole per la panchina | Ma c’è un’alternativa di lusso

La vicenda allenatori sembra essere l’argomento che sarà più discusso durante l’estate, e, probabilmente in attesa del primo esonero che dovrebbe far scattare un lunghissimo effetto domino in Italia, con Thiago Motta, Palladino e Italiano che sono attualmente con più di un piede fuori dalle loro attuali panchine, e che piacciono a tutte le big che cambieranno guida tecnica la prossima stagione, il Milan vuole anticipare tutti i club e portarsi avanti con la scelta del prossimo allenatore.

Milan, Fonseca o Conceicao?

Il Milan non vuole però aspettare, e vuole assicurarsi il più presto possibile il futuro allenatore, e, dopo il dietro-front fatto per Lopetegui che sembrava promesso sposo ai rossoneri, attualmente sembrano in pole Fonseca e Conceicao, come sottolineato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Sarà però cruciale la settimana prossima, in cui Fonseca potrebbe conseguire la qualificazione in Champions con il Lille che è pronto a offrirgli il rinnovo, e ha inoltre una ricca offerta dal Marsiglia, a cui, però, preferisce di gran lunga il Diavolo che lo sta corteggiando da parecchie settimane.