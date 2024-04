L’allenatore dell’FC Porto, Sérgio Conceição, a fine match contro il Vitoria Guimares, gara valida per la Coppa di Portogallo, è stato “provocato” con una domanda su Taremi. Anche in questo match, l’attaccante, non è stato adoperato. Il giocatore è uno degli obiettivi dell’Inter la prossima estate, partirebbe a parametro zero.

Conceicao: “Non sono triste per nessuno”

Il tecnico ha dichiarato che l’assenza di Mehdi Taremi, ormai da diverse settimane dopo l’avventura con la Nazionale iraniana in Coppa d’Asia e le voci confermate sull’Inter, è dovuta alla forma fisica e che non c’è nessun caso: “Taremi resta un’opzione e probabilmente potrebbe essere presente già nella prossima partita, a seconda della sua condizione fisica, da come è tornato dalla Nazionale e il modo in cui sta lavorando. Io sto lavorando per recuperarlo. Ho visto e letto che Taremi ha svolto altre visite mediche e che sono triste per lui, ma non sono triste per nessuno. Ha un contratto fino a giugno e fino a giugno è un giocatore del Porto e conto su di lui, come conto su tutti gli altri che se ne sono andati nei miei sette anni. Non c’è controversia. È una questione di forma, di lavoro di qualità e avrai le tue opportunità fino alla fine della stagione. Credo che giocherà, perché è un giocatore di estrema qualità e può aiutarci”.