Inter tra le prime 6 d’Europa. Più ricavi e prima fascia in Champions per i nerazzurri

Non sono ancora terminati i festeggiamenti in Viale della Liberazione per lo Scudetto vinto, e per l’Inter continuano ad arrivare buone notizie derivanti proprio dalla conquista della seconda stella, che permetterà ai neroazzurri di avere un maggiore status e una maggiore consapevolezza anche in Europa, dove quest’anno non hanno avuto grande fortuna, fermandosi solo agli ottavi di Champions a causa dell’eliminazione maturata in casa dell’Atletico Madrid.

Inter, raggiunto il sesto posto del ranking UEFA

I traguardi raggiunti nelle ultime stagioni hanno anche permesso all’Inter di scalare un’altra classifica, quella del ranking UEFA, in cui i neroazzurri sono al sesto posto, dietro solo alle 5 potenze del Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool.

Grazie a questo posizionamento, la Beneamata sarà in prima fascia nella prossima Champions nel primo anno con il nuovo format, in cui si giocheranno più partite, il che permetterà a tutte le squadre di ottenere più ricavi rispetto alle passate stagioni.