Inter-Torino, passerella scudetto a San Siro | Le formazioni

L’Inter prepara la festa scudetto, domenica alle 12.30 sfida al Torino in un San Siro addobbato a festa. Un tricolore da sbandierare ed una festa direzione Duomo già pronta nel post partita. La sfida tra nerazzurri e granata più importante per i granata, i nerazzurri vogliono in ogni caso festeggiare al meglio lo scudetto appena vinto senza passi falsi. Una partita da vivere, probabile mini turnover da parte di Inzaghi per dar spazio a chi ha giocato meno durante la stagione.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Duvan Zapata. All. Juric