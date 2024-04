Borussia Dortmund-PSG, le probabili formazioni

Dopo la doppia sfida nel girone Borussia Dortmund e PSG si affrontano in semifinale per aggiudicarsi un posto nella finale di Wembley. Ecco le probabili formazioni della sfida d'andata.

E’ tutto pronto per le semifinali di Champions League e domani sera si gioca l’andata tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. Una sfida che in questa Champions si è già giocata, durante la fase a gironi, e che rappresenta dunque un deja vù nella competizione. La partita di Parigi a quel tempo finì 2-0 per la squadra di Luis Enrique, che ottenne un punto anche al Signal Iduna Park nella gara di ritorno strappando un 1-1 ai gialloneri di Terzic. E domani sera si gioca proprio a Dortmund l’andata delle semifinali, Borussia Dortmund-Psg. Ecco le probabili formazioni del match.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG:

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.