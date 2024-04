Due rigori e spettacolo all’Allianz Arena. Tra Bayern e Real finisce 2-2

Il Bayern fa la partita ma al 24′ è il Real a passare in vantaggio grazie a una palla magica di Kroos per Vinicius che insacca alle spalle di Neuer. Nel secondo tempo i bavaresi la ribaltano in 4 minuti prima con Sanè e poi con Kane su rigore dopo il fallo di Vazquez su Musiala. Al minuto 83′ però Kim atterra in area Rodrygo e concede il tiro dagli undici metri ai Blancos dove Vinicius sigla la doppietta personale. Le due squadre si danno appuntamento tra 8 giorni al Bernabeu con la qualificazione ancora aperta.