Atalanta-Bayer Leverkusen, eterna gloria | Le probabili formazioni di Gasp e Xabi Alonso

E’ quasi tutto pronto per Atalanta-Bayer Leverkusen. Giornata di vigilia oggi, giornata di parole, di ansie, di sogni. E sogna tutta una città, tutto un popolo che per la prima volta si vede così tanto vicino alla storia. L’Atalanta ha conquistato infatti per la prima volta l’accesso alla finale di UEFA Europa League a seguito di un percorso eccezionale, culminato senza dubbio con la vittoria ad Anfield contro il Liverpool per 0-3 (la vittoria più larga della storia per un’italiana in quello stadio).

Atalanta-Bayer Leverkusen, ultimo atto di una stagione grandiosa per due squadre storiche

Domani l’ultimo atto di una corsa meravigliosa, fatta di idee e di gioco, di spirito di squadra e di sacrificio. Il coronamento di un percorso lungo per Gasperini, che giunto alla sua ottava stagione con la Dea vuole portare a casa il primo trofeo della sua gestione, un trofeo importantissimo, l’Europa League.

Per farlo dovrà però battere i terribili ragazzi di Xabi Alonso che col suo Bayer Leverkusen ha raggiunto una striscia di imbattibilità inedita nella storia del calcio Europeo. Il Bayer Leverkusen, per la prima volta campione di Germania, è imbattuto in stagione e ha eliminato la Roma in semifinale, prendendosi la rivincita per la semifinale persa lo scorso anno sempre con i giallorossi.

Si preannuncia una grande sfida, tra due grandi allenatori, due grandi uomini di calcio, che con le idee e il carisma sono riusciti, in cicli diversi, a plasmare le loro squadre a propria immagine e somiglianza. Tutto quello che succederà nella partita di domani per i bergamaschi sarà un sogno, un sogno da vivere ad occhi aperti, per fare la storia.

Atalanta-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso – Scalvini, Hien, Djimsiti – Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri – De Ketelaere, Lookman – Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Probabile formazione Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo – Adli, Wirtz – Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.