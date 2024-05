Juventus, ritorno di fiamma per Berardi | Sul calciatore però anche la Lazio

La guida tecnica e la dirigenza potranno anche cambiare, ma l’interesse della Juventus nei confronti di Berardi, che da ormai più di qualche stagione sta seguendo pedissequamente l’attaccante del Sassuolo, che in estate lascerà inevitabilmente Reggio Emilia a causa della retrocessione, divenuta ormai ufficiale domenica dopo il pareggio tra Empoli e Udinese, resterà sempre acceso.

Juventus, anche la Lazio su Berardi

Negli scorsi anni la richiesta di Carnevali superava anche i 20 milioni, ma la partecipazione del prossimo anno alla serie cadetta e la forte volontà di Berardi di trasferirsi in bianconero faranno sgonfiare inevitabilmente il prezzo del suo cartellino.

Nonostante la Juventus parta in netto vantaggio, non è da escludere che il prossimo club del capitano neroverde possa essere la Lazio, che già nelle scorse settimane si era mossa per capire la richiesta del club e del giocatore.