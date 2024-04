La Lazio pensa al colpo Berardi

Sebbene l’Inter abbia mai ormai archiviato la pratica scudetto lunedì nel derby contro il Milan, il campionato di Serie A è ben lontano da potersi considerare concluso: sebbene il primo posto sia stato già stabilito, nelle ultime cinque partite si definiranno le squadre che accederanno alle prossime competizione europee e quelle che invece retrocederanno nel campionato cadetto.

Calciomercato Lazio, occhi puntati su Berardi se il Sassuolo dovesse retrocedere

Una delle sorprese negative che ci ha preservato questo campionato è indubbiamente il Sassuolo, che dall’arrivo di Dionisi non è mai stata la squadra a cui ci aveva abiutuato De Zerbi. Da allora i neroverdi non sono mai riusciti a trovare continuità in campionato, raggiungendo l’apice di questa parabola discendente in questa stagione, che vede gli emiliani relegati al 19esimo posto in zona retrocessione.

Ad aver inciso negativamente c’è anche l’infortunio di Berardi, che tiene da tempo il capitano del Sassuolo ai box, e che, in caso di retrocessione, lascerà con ogni certezza il club per intraprendere una nuova avventura. Per il calciatore, che negli ultimi anni è stato molto richiesto specialmente da Lazio e Juventus, Carnevali ha sempre richiesto cifre esorbitanti, anche intorno ai 30 milioni; nel caso in cui dovesse scendere in B le pretese sarebbero però ovviamente molto più basse, e la Lazio tiene gli occhi puntati su di lui per rafforzare gli esterni in estate.