Cagliari-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Il Lecce fa visita al Cagliari per prendersi i punti mancanti per la salvezza matematica. I sardi, però, hanno la possibilità di distaccare in maniera importante la zona calda della classifica e il club pugliese non vince in Sardegna dal 26 febbraio 2012. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 5 maggio alle ore 12:30.

Probabili formazioni Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Nandez, Chatzidiakos, Obert, Augello; Sulemana, Makoumbou, Prati; Shomurodov, Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti