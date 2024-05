Verona-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

I gialloblu hanno bisogno di punti salvezza con la Fiorentina che opterà per il turnover

L’Hellas Verona si trova a 31 punti insieme a Empoli e Frosinone che si affronteranno in contemporanea e diventa fondamentale ottenere punti contro una Fiorentina con la testa alla Conference. I viola non hanno mai perso nelle ultime otto gare contro il club veneto mettendo a referto 4 vittorie e 4 pareggi. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 5 maggio alle ore 15.

Probabili formazioni Verona-Fiorentina

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Vinagre; Serdar, Duda; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano