Inter, dopo Taremi e Zielinski si pensa a un terzo colpo | I dettagli

L’Inter progetta il mercato del suo futuro: dopo gli acquisti di Taremi e Zielinski che arriveranno alla fine della stagione, che sono stati confermati anche dai dirigenti Baccin e Marotta negli ultimi giorni, ma i nerazzurri pensano a un’ulteriore pedina per rinforzare la rosa. La squadra che ha vinto lo scudetto è già forte e verrà ritoccata poco.

Inter, Bento o Rabiot il terzo colpo di mercato

Il terzo acquisto dell’Inter potrebbe arrivare dal Brasile. E’ stato fatto diverse volte il nome del portiere dell’Atletico Paranaense Bento che costerebbe circa 15 milioni di euro. Un suo acquisto potrebbe tagliar fuori Audero attualmente in prestito con diritto di riscatto come riferisce Tuttomercatoweb.com. Sul fronte centrocampo c’è l’ipotesi che i nerazzurri siano sulle tracce di Rabiot che per ora appare complicato il rinnovo con la Juventus, il francese però chiede una cifra alta di ingaggio circa 10 milioni di euro.