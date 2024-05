Roma, preso Nahitan Nandez | Primo rinforzo per De Rossi, firmerà un triennale

E’ arrivato, secondo quanto riporta LaRoma24, il primo colpo di mercato giallorosso in vista della prossima stagione. Il nome del primo rinforzo di Daniele De Rossi è quello di Nahitan Nandez, uruguagio ex Boca che nelle ultime stagioni è stato protagonista con la maglia del Cagliari. Colpo messo a segno prima dell’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, che ancora attende di esser ufficializzato.

Nahitan Nandez alla Roma, arriva a parametro zero e firmerà un triennale

Il colpo Nandez sembrava annunciato per la Roma nelle ultime settimane, anche se l’Inter ci ha provato negli ultimi giorni di mercato. Decisiva la voglia del calciatore di mettersi alla prova in una piazza come Roma. Nahitan Nandez firmerà un triennale con la Roma.

Le caratteristiche di Nandez rispondono alla perfezione alle parole di De Rossi nelle ultime uscite in conferenza stampa o nel post partita. Innanzitutto c’è da considerare il fattore “fame” per un calciatore che a 29 anni sarà alla sua prima grande esperienza nel calcio europeo, e poi le caratteristiche tecniche: mezz’ala di passo e intensità, abbina una buona tecnica a caratteristiche fisiche e mentali importanti. Inoltre è un calciatore molto duttile, in grado di giocare sia da mezz’ala che da esterno di destra, utile dunque per il calcio fluido che ha in mente De Rossi.