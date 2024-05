Lazio, per gli esterni Fabiani pensa a Doig | Tante le piste sul mercato

L’1 Luglio è ancora lontano, eppure, con il campionato ormai in chiusura, i club di Serie A e di tutta Europa stanno iniziando a muoversi con largo anticipo sul mercato, in particolare la Lazio, che nelle ultime settimane ha sondato vari giocatori in ogni ruolo, dalla difesa, dove i preferiti sono Clauss e Balerdi del Marsiglia, al centrocampo, con Colpani che è il principale obiettivo dei biancocelesti, e l’attacco, dove si stanno valutando vari profili per sostituire i partenti Felipe Anderson e Pedro.

Lazio, spunta il nome di Doig per la fascia

È evidente come il neo allenatore della Lazio Igor Tudor non sia pienamente soddisfatto della sua rosa, e per rafforzare la difesa, e in particolare i terzini, reparto in cui i biancocelesti deficitano parecchio, soprattutto dopo il cambio di modulo che ha messo in ombra Lazzari, il tecnico croato vorrebbe Josh Doig del Verona.

Il terzino gialloblù è stato una delle poche luci del Verona nonostante sia arrivato solo a Gennaio dal Sassuolo per 6 milioni, cifra intorno alla quale potrebbe partire direzione Lazio, anche se potrebbe abbassarsi ulteriormente in caso di retrocessione dei friulani.