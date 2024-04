Felipe Anderson: “Non era facile vincere su questo campo. Le voci di mercato? Doveroso dare il 100%”

Sono queste le parole di Felipe Anderson, esterno della Lazio, al termine della sfida contro il Genoa. “Non era facile vincere contro questa squadra e in un campo del genere. Nel primo tempo c’è stato anche qualche momento di sofferenza, forse non riuscivamo ad imporre la nostra qualità. Nella ripresa, però, credo si sia vista una grande Lazio. Tutti abbiamo voluto fortemente questi tre punti, la classifica è migliorata e questo ci aiuterà per chiudere al meglio la stagione. Sappiamo che la tifoseria ci segue ovunque, ci spinge, ci sostiene. Loro vorrebbero vincere sempre, a noi tocca metterci il cuore e onorare una maglia alla quale teniamo tanto. Le voci di mercato? Kamada è alla Lazio da un anno, io e Luis Alberto siamo qui da più tempo. E’ doveroso dare il 100%, allenamento dopo allenamento”.

Felipe Anderson: “Con Lotito c’è un ottimo rapporto”

E poi ancora: “Statistiche alla mano sono il calciatore che ha giocato di più nelle ultime stagioni e questo deve responsabilizzarmi ulteriormente a prescindere da quelle che sono state le scelte relative al mio futuro. Devo dire che seguo poco i giornali e le notizie di mercato, stavolta c’era qualcosa di concreto e abbiamo ritenuto opportuno comunicarlo. Voglio però ringraziare pubblicamente il presidente, con il quale c’è un ottimo rapporto. Estendo il grazie al direttore sportivo. C’è stato un dialogo, mi ha capito. Sono stati corretti con me, come sempre. E’ stata una scelta di vita che certo non scalfisce il mio legame con il club, con la proprietà e con la tifoseria”.