Verso Genoa-Lazio, ancora fuori Immobile | Spazio a Felipe Anderson e Luis Alberto

Dopo la vittoria contro la Salernitana, la Lazio di Tudor vuole dare continuità ai risultati, anche se dovrà fare a meno di diversi calciatori, a cominciare da Immobile, Guendouzi e Zaccagni.

Verso Genoa-Lazio, out Immobile e Guendouzi

E allora ecco che contro il Gnenoa di Gilardino(bestia nera delle grandi) ci sarà spazio ancora per Castellanos davanti supportato da Felipe Anderson e Luis Alberto, che dopo le parole dell’Olimpico è pronto a dare tutto per la causa biancoceleste. Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi ci sarà anche Romagnoli, nonostante non sia ancora al meglio. Scalpita Isaksen che vuole provare a mettere in difficoltà Tudor per una maglia da titolare