Cremonese-Pisa 2-1. Decide una magia di Coda su punizione

LA vince la Cremonese grazie ad una magia di Coda su punizione, fallo che forse non c’era ma che l’incerto arbitro Volpi di Arezzo ha fischiato, il Pisa esce a testa alta e non avrebbe meritato la sconfitta. Adesso le speranze di Payoff per la squadra di Aquilani si riducono, mentre la Cremonese rafforza la sua posizione nei playoff. Le reti sono state segnate da Ciofani nel primo tempo su rigore, nella ripresa pareggio di D’Alessandro con un bel tiro in diagonale, rete decisiva di Coda su punizione nel finale.

Il tabellino

Cremonese-Pisa 2-1

TABELLINO CREMONESE – PISA

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia (58′ Sernicola), Collocolo (75′ Pickel), Castagnetti (58′ Majer), Falletti, Quagliata; Ciofani (75′ Coda), Buonaiuto (58′ Johnsen). A disposizione: Jungdal, Ghiglione, Marrone, Vazquez, Abrego, Tsadjout, Afena-Gyan. All. Giovanni Stroppa.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (46′ Barbieri), Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Esteves (88′ Bonfanti), Marin; D’Alessandro (66′ M. Tramoni), Valoti (80′ Touré), Mlakar (46′ Arena); Moreo. A disposizione: Loria, Coppola, Touré, De Vitis, L. Tramoni, Piccinini, Masucci, Torregrossa. All Alberto Aquilani.

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo

RETI: 12′ Ciofani (rig), 48′ D’Alessandro, 85′ Coda

AMMONITI: Lochoshvili, Canestrelli, Caracciolo, Majer

NOTE: Recupero 4 pt, 6 st.