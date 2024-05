Borussia Dortmund-PSG, Dembelè sfida il suo passato | Le ultimissime sulle formazioni

Stasera alle ore 21 al Signal Iduna Park si sfideranno Borussia Dortmund e PSG. Il club tedesco ritrova Hummels che farà coppia con Schlotterbeck mentre i terzini saranno Ryerson e Maatsen. A centrocampo ce la fa Sabitzer, dopo l’influenza, ad affiancare Emre Can e Brandt. In attacco confermato il tridente composto da Sancho, Fullkrug e Adeyemi. L’unico dubbio in casa parigina è Nuno Mendes che non sta al meglio ma potrebbe stringere i denti, nel caso L. Hernandez scalerebbe sulla sinistra. Torna Donnarumma tra i pali dopo la panchina in campionato mentre a centrocampo agiranno Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz. Gli esterni d’attacco saranno Barcola a sinistra e Dembelè a destra a supportare l’unica punta Kylian Mbappe.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-PSG

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Koel; Maatsen, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Emre Can, Brandt; Sancho, Fullkrug, Adeyemi. All. Terzic

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique