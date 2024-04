Luis Alberto avvisa: “Non voglio più un euro dalla Lazio. E’ giunto il momento di farmi da parte”

“Si doveva vincere, anche per noi. Questa è un’annata complicata, servivano i tre punti. Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il meglio possibile nelle sfide che mancano. Normale, questo è il calcio. Il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby. I tifosi sono in diritto di fischiare. Difficile, io spero di divertirmi nelle ultime partite. E poi vediamo. Champons? Nel calcio non si sa mai, dobbiamo avere la testa pulita e soprattutto anche per la Coppa. Sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. Credo che sia arrivato il momento di farmi da parte”.

Sono queste a Dazn le parole di un furioso Luis Alberto, centrocampista della Lazio, che al termine della sfida contro la Salernitana, ha annunciato l’addio alla società biancoceleste a fine stagione. Il centrocampista spagnolo potrebbe così tornare in Spagna visto che piace a Cadice e Siviglia.