Lazio, per il rush finale alla conquista di un posto in Europa. Ma occhio ai diffidati

La Lazio dopo le tre vittorie consecutive in campionato con Salernitana, Genoa, e Verona, ha messo il pilota automatico per il finale di stagione alla ricerca di un posto nella prossima Europa che conta. Considerando la quinta posizione buona per un piazzamento in Champions League, la Lazio nelle ultime quattro giornate vuole crederci.

Pedro unico diffidato in casa Lazio

Occhio ai diffidati perchè in questo rush finale di stagione, la squadra dovrà affrontare le prossime gare possibilmente con tutti gli effettivi. Nella prossima gara in trasferta a Monza l’unico diffidato è Pedro, che nel match contro il Verona era subentrato a gara in corso. Lo spagnolo dovrà stare attento a non essere ammonito, per non saltare la gara con l’Empoli della settimana successiva.