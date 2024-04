Rabiot celebra Thuram: “Sono rimasto sorpreso da lui. Ha fatto molto bene in questo primo anno all’Inter”

Marcus Thuram è stato senza dubbio la pedina fondamentale del tricolore nerazzurro. Con le sue 14 reti con l’Inter in tutte le competizioni, ha reso realtà il sogno del ventesimo scudetto. Giocatore di grande talento, strappo, e fiuto del gol. Con Lautaro hanno formato una delle coppie più prolifere in Europa. Complimenti ed elogi che arrivano da tutti, tra cui un suo connazionale ma avversario in Serie A.

Rabiot elogia il percorso di Thuram nel suo primo anno all’Inter

Adrien Rabiot centrocampista francese della Juventus ai microfoni di “Telefoot” ha elogiato Thuram su ciò che ha fatto con la maglia dell’Inter quest’anno, le sue dichiarazioni in merito: “Lo conoscevo, mi chiedevo cosa avrebbe fatto all’Inter una volta arrivato. Marcus è sicuramente un ottimo giocatore ma sono rimasto molto sorpreso da lui. Ha fatto molto bene in questo primo anno”.