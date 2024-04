Napoli, incontro decisivo per Antonio Conte | Le ultime

Si sapeva. A fine stagione Francesco Calzona non sarebbe stato confermato, e i 14 punti ottenuti dal Napoli nelle 10 partite di Serie A sotto la guida dell’ex CT della Slovacchia, non hanno di certo contribuito a far cambiare idea ad Aurelio De Laurentiis, che è deciso ad accelerare definitivamente per Antonio Conte, che ha aperto al possibile sbarco nel club partenopeo.

Napoli, in settimana la chiusura per Antonio Conte?

Quello che sembrava solo un sogno fino a pochi giorni fa ora potrebbe diventare realtà. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, nei prossimi giorni ADL e l’allenatore ex Inter Antonio Conte, che avrebbe dato la sua disponibilità per allenare il Napoli.

A rallentare le trattative è la questione economica: sono ben note le esose richieste del tecnico leccese, che sicuramente accetterà uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva all’Inter (13 milioni), ma che sarà comunque molto alto e tra le parti si sta ancora cercando un accordo circa questo aspetto.