Verso Roma-Bayer Leverkusen, cresce l’ottimismo per il recupero di Lukaku | Le ultime

Per la Roma oggi giorno di riposo concesso da De Rossi dopo il pareggio maturato al Maradona contro il Napoli. Dagli infortunati arrivano notizie incoraggianti su Lukaku che va verso il recupero per la sfida di andata di giovedì contro il Bayer Leverkusen. Il belga era uscito nel primo tempo della gara contro il Milan in Europa League.

Verso Roma-Bayer Leverkusen, Lukaku oggi a Trigoria anche nel giorno di riposo

Lukaku aveva accusato una leggera lesione ai flessori della coscia destra, e dopo gli esami clinici di sabato scorso che hanno portato al riassorbimento dell’edema, il belga oggi ha svolto degli esercizi personalizzati, per capire la possibilità del recupero. Secondo “Sky Sport” le risposte sono state convincenti, e dunque cresce l’ottimismo di vederlo in campo contro il Bayer Leverkusen giovedì, anche se dovrà essere valutato nei prossimi giorni per cercare di vederlo almeno in gruppo con i compagni.