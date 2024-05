A Roma sono tutti in attesa dei risultati dell’Atalanta, da questi ultimi dipende il destino europeo dei giallorossi. Intanto a Trigoriasi ci prepara a grandi cambiamenti. Nei primi pensieri di mercato di De Rossi c’è quello di rivoluzionare totalmente i laterali. La dirigenza è già a lavoro per rispondere alle esigenze del tecnico.

Roma, i desideri di De Rossi: Chiesa, Calafiori e Gendrey

Nel 4-3-3 del futuro, il tecnico Daniele De Rossi lascia fuori Karsdorp, Celik, Kristensen e Spinazzola (in scadenza). Resterà solo Angelino da riscattare per 5 milioni. In entrata quindi De Rossi si aspetta 4 arrivi. Al tecnico romano piace molto Gendrey del Lecce, ma le ricerche di mercato sono molto più ampie. Il discorso fasce riguarda anche la fase offensiva dove il sogno resta Federico Chiesa. L’esterno della Vecchia Signora potrebbe approdare alla Roma, ma darà la priorità all’eventuale rinnovo con la Juve.

L’altro desiderio di De Rossi per completare la sua Roma è Riccardo Calafiori, attualmente in forza al Bologna. Il 21enne e il tecnico hanno un rapporto speciale, inoltre il giocatore dei rossoblù ha tanta voglia di tornare nella capitale. Il costo è molto alto, 25 milioni. La strategia per portarlo in giallorosso ci sarebbe: cedere Ndicka che piace in Premier League.