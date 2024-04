Lazio-Verona, probabili formazioni e dove vederla

La Lazio è tornata in corsa per un posto in Champions grazie ai recenti risultati in campionati. Vincere contro un Verona battagliero alla ricerca di punti salvezza non sarà facile ma la bella prestazione contro la Juve, seppur inutile, potrebbe aver dato nuova enfasi alla squadra. All’andata finì 1-1 e le due squadre potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal 1989/90. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN sabato 27 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Lazio-Verona

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; F. Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

VERONA (4-3-3): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Vinagre; Suslov, Serdar, Duda; Noslin, Bonazzoli, Lazovic. All. Baroni