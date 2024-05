PSG-Borussia Dortmund, le ultimissime sulle formazioni

Il primo posto in finale di UEFA Champions League passa dalla sfida del Parco dei Principi di questa sera. Si riparte dall’1-0 di Dortmund. I gialloneri ripartono dal vantaggio regalato dal Fullkrug davanti al proprio pubblico. Occasione clamorosa per i parigini, che non giocano una semifinale della massima competizione europea davanti al proprio pubblico da ben 29 anni.

PSG-Borussia Dortmund, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.