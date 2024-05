PSG-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

È tempo di svelare la prima finalista della Champions League 23/24 con il ritorno della semifinale tra PSG e Borussia Dortmund. I padroni di casa devono ribaltare il risultato dell’andata, terminata 1-0 in favore dei tedeschi. Questa sarà l’ottava sfida tra PSG e Borussia Dortmund in una competizione europea con 2 vittorie per i francesi, 2 per i gialloneri e 3 pareggi. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta su Sky Sport mentre in streaming sarà disponibile su Infinity+, Now TV e Skygo martedì 7 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni PSG-Borussia Dortmund

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic