Vlahovic al centro del progetto Juventus | Ora tocca a Giuntoli

“Vlahovic resta al centro dei pensieri della Juve, questo possiamo dirlo. Naturalmente la Juventus, dal punto di vista del mercato, non si muoverà fino a quando non si chiuderà la stagione agonistica. Da lì in poi chiaramente Giuntoli farà i suoi conti, le sue valutazioni. Le strategie ci sono già. Però ecco Vlahovic è sicuramente al centro dei pensieri della Juve”.

Vlahovic resta: a prescindere da Allegri

Questo quanto riportato da Tuttojuve.com, con Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, che ha fatto il punto di mercato sui bianconeri, che svela i programmi di Giuntoli, direttore sportivo del club di Torino.