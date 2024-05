Inter-Oaktree, il fondo non vorrà fare rivoluzioni | Le ultime

Oaktree si prepara a riscuotere le quote di maggioranza dell'Inter se Zhang non dovesse restituire il debito

La situazione societaria dell’Inter in questo momento è un vero e proprio uragano, dopo le parole di Zhang ieri sulla questione e il 20 maggio che si avvicina, il fondo Oaktree potrebbe prendere il controllo del club nerazzurro come descrive “Sky Sport”. Se il presidente Zhang non dovesse restituire il debito, la quota maggioritaria del club passerà al fondo americano.

Inter-Oaktree, il fondo aspetta le mosse di Zhang

Se Oaktree dovesse diventare veramente l’azionario maggioritario del club, e quindi prenderne il controllo non è intenzionato a fare rivoluzioni, ed ha molta considerazione del assetto societario dell’Inter come sottolinea “Sky Sport”. Si attenderanno ulteriori sviluppi sulla vicenda a pochissimi giorni dal fatidico giorno.