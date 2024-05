Inter, il mercato in uscita per fare cassa | Carboni il primo nome sulla lista

L’Inter dopo la vittoria dello scudetto ha iniziato a studiare il mercato in vista della prossima stagione. In particolare, molta attenzione sarà da riservare al mercato in uscita. L’Inter non avrà, come nella passata stagione, l’esigenza di alleggerire di molto il monte ingaggi e potrà scegliere in maniera più oculata le cessioni, approfittando tra l’altro anche dei ragazzi in prestito.

Carboni, Dumfries e Satriano per finanziare un attaccante

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quest’anno l’Inter non ha fretta, può permettersi di aspettare: “Da Carboni, da Dumfries e da Satriano, oggi in prestito al Brest in Francia, possono arrivare risorse per finanziare gli acquisti. Ma si va verso un’estate molto diversa dalla scorsa. Non c’è bisogno di una rivoluzione, oggi. C’è l’esigenza, questa sì, di salire ancora un gradino – si legge -. Thuram e Lautaro in questa stagione non si sono praticamente mai fermati: sperare che possano ripetersi nel 2024-25 è lecito, esser sicuri che ci riescano è altra storia. E l’Inter non ha voglia di correre questo rischio”.