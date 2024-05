Lazio, novità per la prossima stagione: in dubbio Rovella ed Isaksen

Con l’arrivo della nuova stagione, la Lazio si prepara a intraprendere un nuovo corso sotto la guida di Igor Tudor. Tuttavia, le incertezze sembrano sovrastare le certezze mentre il presidente Lotito e l’allenatore sono a lavoro per modificare la squadra secondo le direttive del tecnico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, dall’addio di Sarri all’avvento di Tudor sono cambiate radicalmente le gerarchie. Kamada sembra andare verso la conferma, Zaccagni ha recentemente rinnovato il contratto ma vorrebbe giocare nel suo ruolo, mentre Guendouzi ha rimandato ogni decisione al termine della stagione. Tuttavia, i casi più spinosi sembrano essere quelli di Rovella e Isaksen.

Lazio, Rovella e Isaksen fuori dal progetto di Tudor?

Entrambi i giocatori sono stati esclusi dai piani con l’arrivo dell’allenatore croato: soli 23 minuti per Rovella, che è tornato da un lungo infortunio, e 144 per il danese. Anche Pedro, a 36 anni, ha accumulato più minuti (172 in 6 partite di Serie A) rispetto a loro. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge anche il caso di Luca Pellegrini, il quale ha trovato poco spazio con Sarri e ancor meno con Tudor, nonostante il cambio di modulo avrebbe dovuto favorirlo.