Collovati sicuro: “ADL tra Conte e Pioli. E l’ex Juve chiede un grande mercato”

La stagione non è ancora giunta al termine, ma nonostante ciò il valzer degli allenatori è già ampiamente iniziato, con Napoli, Milan, Juventus, Bologna e Monza che non sanno quale sarà il loro allenatore nella prossima stagione, considerato che Palladino e Thiago Motta hanno rifiutato i rinnovi offerti dalle rispettive squadre per ambire alla panchina di una delle 7 sorelle, con il secondo che è stato accostato alla Juventus che deve però prima liberarsi di Allegri.

Napoli, Collovati: “Conte il preferito di ADL ma c’è distanza sull’ingaggio”

Come avevamo già anticipato, tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte c’erano stati negli ultimi giorni dei contatti positivi, ma c’era ancora distanza tra richiesta e offerta salariale, con il tecnico salentino che vorrebbe un compenso che non sarebbe sostenibile per le casse del club campano.

Questa versione è stata confermato da Fulvio Collovati, che a Calcio Totale si è espresso così in merito alla situazione: “Gli allenatori che vuole De Laurentiis sono due: Conte e Pioli. In primis poteva esserci anche Italiano ma di fronte al nome di Conte la piazza si è scaldata. Tuttavia ci sono delle problematiche per Conte che sono di ingaggio e di mercato. Osimhen andrà via, Zielinski andrà via, pertanto a Conte bisogna dare i giocatori che vuole ma resta la prima scelta e Pioli la seconda”.