Illude Krstovic, pareggia i conti Pessina (1-1) | Che finale al Via Del Mare tra Lecce e Monza

Il Lecce per conquistare i tre punti che significherebbero salvezza, il Monza per provare ad avvicinarsi al Napoli distante solo 6 punti per cercare la sua prima storica qualificazione in una competizione europea: queste le due squadre che si affrontano al Via Del Mare in occasione della 34^ giornata di Serie A che resta ferma sullo 0-0 nella prima frazione, in cui le squadre non riescono a trovare spazi nella metà campo avversaria grazie a delle difese molto compatte che lasciano passare ben poco.

La prima conclusione arriva al 10° minuto con Blin, che calcia alto sul traverso e di Gallo, che fornisce anche un assist ad Oudin a due minuti dal recupero che calcia due volte su Kyriakopoulos che riesce a salvare il risultato. Nel minuto di recupero, invece, Di Gregorio fa gelare il sangue ai suoi tifosi sbagliando un rinvio, ma nonostante il recupero del pallone, Krstovic e Oudin non riescono a sfruttare a dovere l’azione che si conclude con un nulla di fatto.

Nessuna azione concreta per il Monza nonostante il maggiore possesso palla, che non c’entra la porta con gli unici due tiri di Bondo e Kyriakopoulos a metà primo tempo.

Lecce-Monza, Krstovic e Pessina la decidono nel recupero

Inizia con ritmi più alti il secondo tempo del Lecce, con una pressione molto più aggressiva sulla costruzione dal basso dei brianzoli che hanno difficoltà nel trovare Colombo e anche nel ripartire in contropiede, come testimoniato dal pallone perso da Pessina al 49°, non sfruttato nuovamente da Krstovic che incrocia troppo il tiro e Di Gregorio non deve neanche sporcarsi i guanti.

Si abbassa l’intensità nei minuti successivi in cui la stanchezza si fa sentire e viene meno l’energia e le squadre sembrano accontentarsi di un solo punto, ma la partita si accende nuovamente al minuto 87 per il Lecce con Gallo che dopo l’ennesima sgasata sulla destra, da posizione defilata calcia su Di Gregorio; mentre a due minuti dallo scadere, su una sponda di Pierotti, Krstovic pesca dal cilindro un gran gol al volo da fuori area che supera Di Gregorio che non può nulla.

Quando tutto sembrava finito però, Venuti compie un’ingenuità e colpisce con il braccio un pallone vagante in area, provocando un rigore per il Monza che Pessina realizza, portando il risultato sull’ 1-1.

Lecce-Monza, il tabellino:

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey (dal 82° Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (dal 80° Pierotti), Blin, Rafia (dal 61° Gonzalez), Dorgu (dal 68° Almqvist); Krstovic, Piccoli (dal 60° Sansone). All. Luca Gotti

A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo (dal 81° D’Ambrosio)| , Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro (dal 69° Gagliardini); Valentin Carboni (dal 59° Colpani), Pessina, Zerbin (dal 69° Maldini); Colombo (dal 58° Duric). All. Raffaele Palladino

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Gagliardini, Caprari, Djuric, Pereira, Maldini, Colpani, D’Ambrosio, Ferraris, Vignato.

Reti: Krstovic al 92° (L), Pessina al 96° (M)

Ammonizioni: Colombo (M), Oudin (L), Izzo (M), Krstovic (L), Gagliardini (M)

Esplusioni: nessuno