Lecce-Monza, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi vedono la salvezza sempre più vicina ma serve un ultimo sforzo per poter consolidare la propria posizione in classifica

Dall’arrivo di Gotti il Lecce ha ottenuto 10 punti in 5 partite e ha scacciato via la paura retrocessione visti i 7 punti di vantaggio sulla terzultima. Il Monza sta giocando principalmente per onorare questo finale di campionato ma non ha ancora vinto nelle tre sfide giocate in Serie contro il club pugliese. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 27 aprile alle ore 15.

Probabili formazioni Lecce-Monza

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. All. Gotti

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino