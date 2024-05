Salernitana-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Possibile turnover per l’Atalanta di Gasperini, che sarà impegnata giovedì contro il Marsiglia. I nerazzurri in campo con Scalvini, Hien e Bonfanti in difesa. In mezzo al campo Pasalic accanto ad Adopo, con Hateboer e Bakker sulle fasce. In avanti Touré con Lookman, sostenuti da Miranchuk. Colantuono senza Boateng, Maggiore e Gyomber. Attacco granata con Vignato e Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi.

Salernitana-Atalanta, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Manolas, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Touré, Lookman. All. Gasperini.