Salernitana-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta è in piena lotta per il quinto posto con la Roma ed è fondamentale non perdere punti contro una squadra già retrocessa. La Salernitana è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei a non aver ancora vinto una partita nel 2024 e l’ultima volta che I nerazzurri sono stati ospiti all’Arechi la partita terminò 1-0 in favore dei granata. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 6 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia, Coulibaly, Basic, Tchaouna; Candreva; Ikwuemesi. All. Colantuono

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, El Bilal Touré, Lookman. All. Gasperini