Roma, Cristante a rischio squalifica per blasfemia | Un dettaglio può salvarlo

Dopo Roma-Juventus è cominciata a circolare l’ipotesi di una squalifica per Bryan Cristante per aver, al ventinovesimo del secondo tempo, pronunciato una presunta bestemmia. Dal labiale in effetti la dinamica è apparsa abbastanza chiara, ma potrebbe esserci un tassello salvifico per il centrocampista giallorosso.

Cristante potrebbe salvarsi per mancanza di prove audio

La palla passa infatti ora all Procura Federale, che potrebbe chiedere al Giudice Sportivo di prendere in considerazione l’accaduto. Ma, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il centrocampista della Roma non sarà squalificato. La bestemmia sarebbe rilevata solo da un video e non con l’ausilio di un audio. In questi casi, infatti, la giurisprudenza oramai consolidata porta al mancato sanzionamento del calciatore, anche perché potrebbe esserci un equivoco relativo alla frase proferita dallo stesso.

Nel corso di questa stagione è già capitato a Stefano Turati, portiere del Frosinone, nell’agosto scorso. Turati era “stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile e individuabile senza margine di ragionevole dubbio”, si leggeva nelle motivazioni scelte dopo la prima giornata. Ma in altre situazioni, più o meno chiare che fossero, si è deciso invece di soprassedere, proprio per l’impossibilità di determinare con la garanzia dell’audio quanto accaduto.

Squalifica Cristante, per la Roma sarebbe una beffa

La prossima sfida della Roma, in campionato, sarà decisiva per la corsa Champions, visto che l’avversario è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, indietro di tre punti ma con due partite in meno (sarà impegnata questa sera contro la Salernitana). E per quella partita probabilmente Cristante sarà lì al suo posto a centrocampo.