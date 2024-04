Thiago Motta rimane il prescelto della Juventus, ma prima bisogna risolvere il futuro di Allegri

Thiago Motta sembra essere il prescelto per la panchina della Juventus, stando a quanto racconta il “Corriere dello Sport” ci sarebbe un accordo verbale tra i bianconeri e il tecnico del Bologna. Niente ancora di scritto, ma Giuntoli ha la parola dell’ex centrocampista che possa essere lui il prossimo allenatore della vecchia signora.

Thiago Motta ha solo l’accordo verbale con la Juventus. Il Milan rimane alla finestra

Ma la Juventus dovrà fare i conti a livello economico, bisognerà capire anche il futuro di Allegri che chiederebbe in caso di esonero l’intero ingaggio pagato, oltre anche a quello dei suoi collaboratori. Inoltre è ancora presente la questione sul risarcimento di Cristano Ronaldo, e contando anche la spesa per il nuovo allenatore non sarà semplice per Giuntoli quadrare tutti i conti. Il Milan dunque rimane alla finestra in attesa possa muoversi qualcosa dalla parte dei rossoneri, che si sono mossi tardi sull’allenatore anche se potrebbero recuperare terreno.