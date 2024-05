Da 3-0 a 3-3! Montagne russe per la prima di Montero: Bologna beffato

Dopo il terremoto di settimana scorsa, tra la Coppa Italia vinta e l’esonero di Massimiliano Allegri, in casa Juve bisogna finire il campionato con dignità: pronto l’esordiente Paolo Montero a dare la carica in panchina. Il Bologna viaggia sulle ali dell’entusiasmo, ormai con la qualificazione Champions conquistata: l’ultima al Dall’Ara per Thiago Motta? Ecco a voi uno scoppiettante Bologna–Juventus, partita tutt’altro che inutile, valida per la 37esima giornata di campionato: 3-3 il risultato finale.

Il Bologna domina per ’70 ma non basta: i cambi di Montero la ribaltano

Pronti via, inizio da Champions League per il Bologna: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Calafiori insacca l’1-0 per i rossoblù dopo neanche due minuti dal fischio d’inizio. Difesa della Juve in altissima difficoltà in questa prima frazione di gioco, e all’undicesimo Castro (prima da titolare per l’attaccante argentino) anticipa Gatti in area di rigore di testa e segna il secondo goal per i padroni di casa. Il Bologna non si ferma ancora e dopo pochi minuti gli viene negato il 3-0 ad Odgaard per fuorigioco. Sulla fine del primo tempo la Juve si affaccia sempre di più nella metà campo degli emiliani, ma è uno solo il tiro verso la porta di Skorupski.

Secondo tempo che si apre in continuità col primo. Per il Bologna ancora pressing alto e trame verticali veloci per raggiungere la porta avversaria. Così al 53esimo Calafiori sigla la sua doppietta personale, con uno splendido “scavetto” di destro davanti all’innocente Szczęsny: 3-0. Il copione da lì in avanti non cambia, fino al lampo di Chiesa: al 76esimo recupera un pallone al limite dell’area e mette dentro l’1-3. Lampo che accende i giocatori di Montero, che continuano a spingere fino al secondo goal: il calcio di punizione dal limite per Milik va dritto sotto all’incrocio. Lo spirito bianconero si accende e accade infine quello che nessuno si sarebbe aspettato fino a pochi minuti prima: all’84esimo Yildiz sigla il pareggio con una rasoiata di sinistro. 3-3 finale sorprendente a Bologna: 1 punto a testa che sa di Champions League.

Bologna-Juventus, il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori (dal 75′ Beukema), Kristiansen; Freuler (dal 46′ El Azzouzi), Aebischer; Ndoye, Urbanski (dal 70′ Fabbian), Odgaard (dal 70′ Orsolini); Castro (dal 63′ Saelemaekers). All. Motta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (dal 57′ Yildiz), Bremer, Danilo; Cambiaso (dal 46′ Weah), Miretti (dal 46′ Alcaraz), Locatelli, Rabiot (dal 71′ Fagioli), Iling-Junior; Vlahovic (dal 64′ Milik), Chiesa. All. Montero.

Reti: 2′ Calafiori (B); 11′ Castro (B); 53′ Calafiori (B); 76′ Chiesa (J); 83′ Milik (J); 84′ Yildiz (J)

Ammoniti: Miretti (J); Cambiaso (J); Danilo (J); Bremer (J); Aebischer (B); Fagioli (J)