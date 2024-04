Napoli, De Laurentiis aspetta la risposta di Conte | Intanto si valutano le alternative

Il casting per il nuovo allenatore del Napoli continua, e il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato a Roma nella sede della Filmauro, in cui il patron azzurro avrà in agenda degli appuntamenti importanti in questi giorni per programmare il futuro del Napoli. Secondo “Il Mattino” è Antonio Conte il nome che piace di più ai partenopei.

Napoli, Gasperini e Pioli le alternative a Conte

L’offerta per portarsi a casa il tecnico salentino è di un triennale a 8 milioni di euro più eventuali bonus, e qualsiasi tipo di garanzia sul mercato. De Laurentiis aspetta una risposta da Conte, anche se valuta anche alternative come Gasperini, Pioli, e Italiano. Per il tecnico dell’Atalanta bisognerà aspettare il finale di stagione, mentre per Pioli che rimane molto gradito alla dirigenza azzurra, con grande certezza andrà via da Milano. Sullo sfondo rimane anche Vincenzo Italiano che lascerà la Fiorentina a fine stagione, e su di lui ci sono stati diversi contatti anche in passato.