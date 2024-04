Napoli, all-in su David del Lille per il dopo-Osimhen | Il canadese ha detto sì a De Laurentiis

Il Napoli dovrà fare i conti con la partenza di Victor Osimhen, ormai certa, in estate e sta sondando alcuni nomi per rimpiazzare il nigeriano. Il nome più caldo in queste ore sarebbe quello di Jonathan David, attaccante canadese di proprietà del Lille con contratto in scadenza nel 2025.

Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore apprezzerebbe la destinazione e ci sarebbero stati dei contatti tra il suo entourage e il Napoli. David vuole il Napoli a prescindere dal piazzamento e questo ha convinto il presidente De Laurentiis, che dovrà esser bravo e rapido a superare la concorrenza sul ragazzo, che in Italia piace anche al Milan.

Il Lille chiede 50 milioni, De Laurentiis non vuole superare i 35 per il canadese

Per quanto riguarda i costi dell’operazione, il Lille chiede 50 milioni di euro per cedere il canadese in estate, cifra molto molto alta se si considera che il ragazzo ha con i francesi un solo anno di contratto rimasto. De Laurentiis non vorrebbe andare oltre i 35 milioni di euro per assicurarsi il sostituto di Osimhen con una piccola parte dell’incasso per il nigeriano, in modo da riuscire a rafforzare la squadra anche negli altri reparti e di blindare l’altro fuoriclasse, quello georgiano, Kvicha Kvaratskhelia.